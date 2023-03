IMDb 7.6 / 10 from 16,458 users

Diterbitkan 28 December 2022

Oleh LIN

A Man Called Otto (2022)

When a lively young family moves in next door, grumpy widower Otto Anderson meets his match in a quick-witted, pregnant woman named Marisol, leading to an unlikely friendship that turns his world upside down.

Marc Forster

Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Cameron Britton, Kailey Hyman, Mike Birbiglia, Elle Chapman, Joe Fishel, Truman Hanks, Juanita Jennings, Kelly Lamor Wilson, John Higgins, Tony Bingham, Lily Kozub, Mack Bayda, Peter Lawson Jones, Max Pavel, Peter Sipla, Patrick Stanny, Allyson R. Hood, Carl Clemons, Connor McCanlus, Kristy Nolen, Dominick Marrone, Cindy Jackson, Christiana Montoya, Alessandra Perez, Bodhi Wilson, Ira Amyx, Greg Allan Martin, Elle Chapman, Bryant Carroll, Julian Manjerico, Jon Donahue, Gina Aponte

tt7405458