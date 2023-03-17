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Kualitas
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Bintang film
Anna Karina,
Catherine Demongeot,
Dominique Zardi,
Dorothée Blanck,
Ernest Menzer,
Gisèle Sandré,
Henri Attal,
Jean-claude Brialy,
Jean-Paul Belmondo,
Jeanne Moreau
IMDb
7.3/
10from
18,341users
Diterbitkan
06 September 1961
Oleh
mamat
Synopsis
A Woman Is a Woman (1961)
Longing for a baby, a stripper pursues another man in order to make her boyfriend jealous.
Suzanne Schiffman, Jean-Luc Godard, Francis Cognany
Jean-Claude Brialy, Anna Karina, Jean-Paul Belmondo, Henri Attal, Karyn Balm, Dorothée Blanck, Catherine Demongeot, Marie Dubois, Ernest Menzer, Jeanne Moreau, Nicole Paquin, Gisèle Sandré, Marion Sarraut, Dominique Zardi
tt0055572