IMDb 7.3 / 10 from 18,341 users

Diterbitkan 06 September 1961

Oleh mamat

A Woman Is a Woman (1961)

Longing for a baby, a stripper pursues another man in order to make her boyfriend jealous.

Suzanne Schiffman, Jean-Luc Godard, Francis Cognany

Jean-Claude Brialy, Anna Karina, Jean-Paul Belmondo, Henri Attal, Karyn Balm, Dorothée Blanck, Catherine Demongeot, Marie Dubois, Ernest Menzer, Jeanne Moreau, Nicole Paquin, Gisèle Sandré, Marion Sarraut, Dominique Zardi

tt0055572