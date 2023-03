IMDb 6.5 / 10 from 3,216 users

17 March 2023

Boston Strangler (2023)

Reporters Loretta McLaughlin and Jean Cole bravely pursue the story of the Boston Strangler at great personal risk, putting their own lives on the line in their quest to uncover the truth.

Matt Ruskin

Keira Knightley, Carrie Coon, Chris Cooper, Alessandro Nivola, Rory Cochrane, David Dastmalchian, Peter Gerety, Robert John Burke, Ryan Winkles, Morgan Spector, Michael Malvesti, Aurora McLaughlin, Liam Anderson, Antonio Volpicelli, Nancy E. Carroll, Therese Plaehn, Stephen Thorne, Greg Vrotsos, Ian Lyons, Christian J. Mallen, Pat Fitz, Pamela Jayne Morgan, Robert C. Kirk, Charlie Thurston, Kate Middleton, Ivan Martin, Kate Avallone, Tamara Hickey, Luke Kirby, Steve Routman, Thomas Kee, Kyra Weeks, John Lee Ames, Richard O’Rourke, James Ciccone, Bill Camp, Jimmy LeBlanc, Gary Galone, David Conley, Josh Drennen, Brian Faherty, Caroline Nesbit, Michele Proude, Grace Aiello Antczak, Sheriden Thomas, Rosemary Howard, Kris Sidberry, Sissy O’Hara, Kate Lynch, Corinne Ognibene, Erin Rose, Caitlin Zerra Rose, Laura Darrell, Lydia Harrell, Paula Plum, Jake Casper, Danny Connelly, Frank Ridley, Bill Mootos, Jennifer Lafleur, Danielle Perry, Moira Driscoll, Victor Warren, Bill Thorpe, Mike Bash, Marissa Carpio, James Wilcox, Michael Tow, Jonathan Fielding, Owen Burke

tt2560078