Don’t Torture a Duckling (1972)

A reporter and a promiscuous young woman try to solve a series of child killings in a remote southern Italian town rife with superstition and a distrust of outsiders.

Lucio Fulci, Francesco Cinieri, Roberto Giandalia

Florinda Bolkan, Barbara Bouchet, Tomas Milian, Irene Papas, Marc Porel, Georges Wilson, Antonello Campodifiori, Ugo D’Alessio, Virgilio Gazzolo, Vito Passeri, Rosalia Maggio, Andrea Aureli, Franco Balducci, John Bartha, Duilio Cruciani, Linda Sini, Fausta Avelli, Gianfranco Barra, Don Semeraro

