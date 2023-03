IMDb 7.6 / 10 from 19,306 users

Diterbitkan 22 April 2005

Oleh mamat

Enron: The Smartest Guys in the Room (2005)

A documentary about the Enron corporation, its faulty and corrupt business practices, and how they led to its fall.

Alex Gibney

Peter Coyote, John Beard, Jim Chanos, Dick Cheney, Carol Coale, Gray Davis, Reggie Dees II, Joseph Dunn, Max Eberts, Peter Elkind, David Freeman, Philip Hilder, Al Kaseweter, Bill Lerach, Loretta Lynch, Amanda Martin-Brock, Bethany McLean, Mike Muckleroy, James Nutter, John Olson, Kevin Phillips, David V. Porter, Nancy Rapoport, Harvey Rosenfield, Mimi Swartz, Robert Traband, Sherron Watkins, Henry Waxman, Andrew Weissman, Colin Whitehead, Charles Wickman, Arnold Schwarzenegger, Tim Belden, Bill Clinton

tt1016268