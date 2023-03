IMDb 6.6 / 10 from 2,928 users

Final Cut (2022)

Things go badly for a small film crew shooting a low-budget zombie movie when they are attacked by real zombies.

Michel Hazanavicius, Julien Decoin, Arthur Dezanneau, Pepita Merret

Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Finnegan Oldfield, Matilda Lutz, Raphaël Quenard, Luàna Bajrami, Sébastien Chassagne, Lyes Salem, Simone Hazanavicius, Agnès Hurstel, Charlie Dupont, Raïka Hazanavicius, Jean-Pascal Zadi, Lionel Cecilio, Marie Petiot, Léa Millet, Yvon Martin, Yumi Narita, Donguri, Florence Janas, Edwina Zajdermann, Marie Zabukovec

