IMDb 7 / 10 from 890 users

Diterbitkan 22 October 1957

Oleh mamat

I Am Waiting (1957)

A former boxer gets involved with a club hostess trying to escape the clutches of her gangster employer.

Koreyoshi Kurahara, Akinori Matsuo

Yûjirô Ishihara, Mie Kitahara, Isamu Kosugi, Kōjirō Kusanagi, Hideaki Nitani, Kenjiro Uemura, Keisuke Tate, Masayuki Kawamura, Ayuko Fujishiro, Tomio Aoki, Hyōe Enoki, Naoki Sugiura, Jōji Ehara, Shôki Fukae, Jun Miyazaki, Shirô Yanase, Kazuo Mihara, Kenji Mizutani, Nobuo Kawakami, Keiko Hara, Kenji Kawai, Mikiko Sakai, Masatoshi Takase, Chiyoko Shimizu, Ken Hatano

tt1248984