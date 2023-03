IMDb 6.5 / 10 from 743 users

Diterbitkan 17 November 2021

Oleh LIN

Magnetic Beats (2021)

Brittany, France, 1980s. A group of friends, fed up with the boring country life and eager for excitement, create a radio station.

Marion Dehaene, Mathilde Profit, Vincent Maël Cardona

Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes, Fabrice Adde, Louise Anselme, Younès Boucif, Maxence Tual, Judith Zins, Philippe Frécon, Antoine Pelletier, Saadia Bentaïeb, Brian Powell, Valia Boulay, Benjamin Georjon, Mathilde Bisson, Olga Créancier-Werckmeister, Jean Pavageau, Tibo Birkenfeld, Loukas Brillaud, Julius Kreuter, Maximilian Parr, Raphaël Saliot, Grace Fielder, Mathieu Descamps, Kay Liemann, Meinhard Neumann, Ricardo Braga, Ryan Garnsey, Nicolas Favresse, Daniel Lausch, Stéphanie Goldhagen, Manon Robineau, Frédéric Vonhof, Anis Abidi, Xavier Enyougou, Vincent Maël Cardona

