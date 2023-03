IMDb 6.9 / 10 from 138 users

Diterbitkan 08 January 1981

Oleh mamat

Man on the Brink (1981)

An undercover cop goes deep undercover to inside one of Hong Kong’s most notorious Triad gangs only to find him getting consumed by a life of crime and seediness.

Teddy Chan, Alex Cheung, Simon Yip Fai-Wong, Lin Tuan, Hoi-Cheung Kwan, Ling-chang Tao

Eddie Chen, Kam Hing-Yin, Lun Chia, Ada Fung, Maybo Chiu, Cheng Kei-Ying, Brenda Lo Yip-Mei, Lau Nga-Lai, So Hang-Suen, Kong Ngai, Fung Ging-Man, Che Hung, Chan Chuen, Andy Lam Kwok-Wah, Fong Ping, Johnston Wong Chan-Sin, Tsang Choh-Lam, Cheung Ka-Wai, Leung Hung, Bill Lake, Oi-Tsu Fung, Ling Wei Chen, Yau-kwok Cheung, Yi Chiang, Ngan-Ling Koon, Chung Law, Hon-wai Leung, Hing-Sang Ma, Ho-Man Mak, Ng Man-tat, Hung Tse, Cho-Chi Wong

tt0185188