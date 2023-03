IMDb 5.2 / 10 from 86 users

Diterbitkan 12 September 2015

Oleh LIN

Minotaur (2015)

Minotaur takes place in a home of books, of readers, of artists. It’s also a home of soft light, of eternal afternoons, of sleepiness, of dreams. The home is impermeable to the world. Mexico is on fire, but the characters of Minotaur sleep soundly.

Nicolás Pereda

Gabino Rodríguez, Luisa Pardo, Francisco Barreiro, Elizabeth Tinoco, Julio Hernández Cordón, Citlali Domínguez, Teresa Sánchez, Luis Rodríguez

tt4940952