07 January 2022

Oleh LIN

The Bog (2022)

Young artist Toomas Haava returns from Paris, back to his brother’s bog farm and wraps himself unintentionally in a conflict with the violent and terrifying Madjak, who is harassing a local girl, Hilda, also known as Wildcat. Enchanted by the mysterious beauty, Toomas finds himself in the middle of a fight for love.

Ergo Kuld

Franz Malmsten Jr., Martin Kork, Hanna-Ly Aavik, Liis Remmel, Grete Kuld, Helgur Rosenthal, Indrek Taalmaa, Märten Matsu, Epp Eespäev, Toomas Suuman

