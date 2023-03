IMDb 4.7 / 10 from 14,766 users

Diterbitkan 07 September 2001

Oleh mamat

The Musketeer (2001)

Young D’Artagnan seeks to join the legendary musketeer brigade and avenge his father’s death – but he finds that the musketeers have been disbanded.

Peter Hyams, Marc Jenny, Xiong Xinxin, Sheila McNaught, Charlie Watson, Barbara Dupont, Beni Turkson, Mathilde Bouts, Sabrina Curkgian

Catherine Deneuve, Mena Suvari, Stephen Rea, Tim Roth, Justin Chambers, Bill Treacher, Daniel Mesguich, David Schofield, Nick Moran, Steve Speirs, Jan-Gregor Kremp, Jeremy Clyde, Michael Byrne, Jean-Pierre Castaldi, Tsilla Chelton, Luc Gentil, Katherine Erhardy, Max Dolbey, Florent Bigot de Nesles, Stefan Jürgens, Anne-Marie Pisani, Carrie Mullan, Joachim Paul Assböck, Oscar Ortega Sánchez, Sven Walser, Marco Lorenzini, Jean-François Wolff, Bertrand Witt, Stefan Weinert, Patrick Dean, Christian Bergmann, Sascha Schiffbauer, Sven Nichulski, Frank Ferner, Jean-Luc Ristic, Roland Stemmer, Jo Stock, Dean Gregory, Ciaran Mulhern, Gilles Soeder, Sigal Diamant

tt0246544