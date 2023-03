IMDb 7.2 / 10 from 269 users

Diterbitkan 21 April 2017

Oleh mamat

The Public Image Is Rotten (2017)

British rock icon John Lydon and fellow bandmates recall the years they spent performing as Public Image Ltd.

Tabbert Fiiller

John Lydon, Martin Atkins, Jah Wobble, Moby, Flea, Thurston Moore, John Rambo Stevens, Julien Temple, Bob Tulipan, Vivien Goldman, Ginger Baker

tt6794466