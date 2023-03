IMDb 2.6 / 10 from 421 users

Diterbitkan 05 March 2021

Oleh LIN

Tililing (2021)

Three intern nurses get locked down in an asylum where they meet three special patients. Together, they attempt to escape before the other patients kill them.

Darryl Yap

Baron Geisler, Gina Pareño, Candy Pangilinan, Donnalyn Bartolome, Yumi Lacsamana, Chad Kinis, Cai Cortez

tt14385274