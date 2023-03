IMDb 6.9 / 10 from 5,693 users

Diterbitkan 19 May 2009

Oleh mamat

Vincere (2009)

The story of the descent into madness of Mussolini’s secret first wife, Ida Dasler, who was seduced by his passion and vigour but blind to the fascist dictator’s many flaws. A historical drama with the passion, lyricism and tragedy of a classical Italian opera. Nominated for the Palme d’Or at the 2009 Cannes Film Festival.

Marco Bellocchio

Giovanna Mezzogiorno, Filippo Timi, Corrado Invernizzi, Fausto Russo Alesi, Michela Cescon, Pier Giorgio Bellocchio, Paolo Pierobon, Bruno Cariello, Francesca Picozza, Simona Nobili, Vanessa Scalera, Giovanna Mori, Patrizia Bettini, Silvia Ferretti, Corinne Castelli, Fabrizio Costella, Elena Presti, Michele Chiadò, Gilda Postiglione Turco

tt1156173